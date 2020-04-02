【全球攬炒】申請驟飆！芬蘭失業救濟制度瀕崩潰

外國傳媒報道，即使是全球資金最雄厚的福利國家之一芬蘭，其福利制度也開始因失業潮而瀕臨崩潰！

芬蘭最大失業基金YTK表示，失業人數大增導致福利申請案件爆升，讓芬蘭的失業救濟制度陷入困境，目前無業的芬蘭人已超過30萬，大多數人可能需要等到「明年」，才能獲得第一筆福利金，主要原因不是金錢問題，而是申請數量突然大增，導致審批困難。

YTK預計，4月的失業福利申請案件量將達10萬件，為平均每年處理數量的兩倍，即使該機構的員工人數增加了兩倍，人們也要等約3個月才能獲得失業救濟，已違反了應在30天內讓申請人獲得救濟的法規。

該機構預期，基金有超過27萬名會員正面臨失去工作的風險，呼籲政府應為裁員的公司提供補貼，以讓公司能繼續向員工出糧。

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