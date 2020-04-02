【石油大戰】俄羅斯再放風：與沙特談判是選項之一

外國傳媒報道，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，能源市場面臨的最大挑戰是疫情傳播，封鎖措施對油價產生了前所未有的影響，俄羅斯未來數周的燃料需求可能跌超過40%，單是莫斯科燃料需求將下跌20至30%，而全球每日原油需求將在未來數周下跌2,000萬桶，原油供應過剩仍舊存在。

他明言，俄羅斯現在不應該增產，亦看到一些產油國已經減產，與沙特阿拉伯重返談判桌是選項之一，不排除會與石油輸出國組織(OPEC)產油國合作。

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