通縮危機！聯合國：3月全球糧食價格急跌

外國傳媒報道，聯合國糧食及農業組織(FAO)周四(2日)發表報告指出，在疫情壓制需求及油價暴跌雙重夾擊下，3月全球糧食價格急跌。

FAO糧食指數主要衡量一籃子穀物、油籽、乳製品、肉類，以及糖類每月價格變化，由於疫情重傷經濟前景，糧食需求受到衝擊，3月FAO糧食指數按月減4.3%，平均報172.2點。

FAO高級經濟學家Abdolreza Abbassian說：「價格下跌主要由需求因素驅動，而非供應，至於需求則是受經濟前景惡化所影響。」其中，以糖類價格指數跌幅最大，按月減19.1%。FAO稱，這與全球多國實行封鎖導致消費量下滑，以及油價暴跌影響乙醇供應商需求有關。

植物油價格指數按月減12%，主要與油價暴跌及市場不確定性上升有關；棕櫚油、大豆和菜籽油價格上月一致呈下跌趨勢。

FAO分析師Peter Thoenes指出，生物燃料是糖、植物油的重要需求來源，然而過去一個月來，油價重跌一半以上，這為生物燃料帶來巨大下行風險，繼而衝擊糖、植物油價格表現。

另外，乳製品價格指數下滑3%，肉類價格指數下滑0.6%，穀物價格指數下滑1.9%，不過，因憂慮疫情，且先前有報導稱，越南可能實行出口禁令，大米價格已連續3個月上漲。

FAO稱，儘管糧食市場受到部分物流問題干擾，但預期影響時間及規模不會對全球市場產生重大影響，該組織也會持續觀察價格和物流問題。

該機構輕微上調2019至2020年穀物產量預期，預期穀物總產量約27.21億噸，高於先前的27.19億噸，小麥產量預期則與上月持平，報7.63億噸，大米產量預期為5.12億。FAO指出，小麥庫存充足，將有助於緩解因疫情所致的市場動盪。

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