石油大戰或停火！特朗普料沙俄減產　油價爆升近50%

美國總統特朗普周四在社交媒體表示，他致電俄羅斯總統普京及沙特王儲薩勒曼，希望兩國減產每日1,000萬桶甚至更多。

其後，沙特阿拉伯呼籲石油輸出國組織(OPEC)連同俄羅斯等產油國，俗稍OPEC+，召開緊急會議，冀達成「公平交易」，以恢復市場平衡。沙特並稱該國已在全球經濟異常的環境中作出貢獻。俄羅斯克里姆林宮的發言人則表示，總統普京沒有與薩勒曼通電，亦未同意減產以提振油價。

消息刺激紐約期油曾爆升34.86%至每桶27.39美元，布蘭特期油亦大漲46.69%至36.29美元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626