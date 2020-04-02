永利地產發展建議押後股東會
2020年04月02日 22:47
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永利地產發展(00864)公布，原定下周二(7日)舉行股東周年大會將押後。由於香港政府自3月29日起，禁止4人以上於公眾地方聚會，並維持14日。經考慮該公司法律顧問提供的法律意見，該公司認為無法再按原訂日期及時間舉行股東會。
根據該公司細則，股東會主席將行使權力提呈一項決議案，將大會押後至董事會在適當時候釐定的日期及時間舉行。
該公司表示，由於股東會上將不會討論押後大會決議案以外其他事項，故懇請股東考慮不用親自出席股東會，到場股東亦未必獲准進入會場。該公司將在合理切實可行範圍內，盡快公布押後舉行股東會日期及時間。
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