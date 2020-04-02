永利地產發展建議押後股東會

根據該公司細則，股東會主席將行使權力提呈一項決議案，將大會押後至董事會在適當時候釐定的日期及時間舉行。

該公司表示，由於股東會上將不會討論押後大會決議案以外其他事項，故懇請股東考慮不用親自出席股東會，到場股東亦未必獲准進入會場。該公司將在合理切實可行範圍內，盡快公布押後舉行股東會日期及時間。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626