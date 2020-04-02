恒基兆業「抗疫基金」 向基層學生　送贈2000部手提電腦

【特約報道】面對進一步停課，不少缺乏資源的基層學生難以網上學習，有見及此，恒基兆業「抗疫基金」透過6間社福機構，向全港各區共2,000名有需要的學生，送贈手提電腦連全年無限上網數據，以支援他們在停課期間的網上學習，在停課下不停學。

是次連同電腦送出的無限上網數據，獲中國移動香港以非常優惠慈善價提供，而協助「抗疫基金」向基層學生送贈手提電腦的機構，皆有豐富 的兒童及青少年服務經驗，包括香港救助兒童會、香港社區組織協會、 聖雅各福群會、香港小童群益會、九龍樂善堂和香港社區網絡。該批手提電腦將連同便攜式路由器，和備有一年無限上網數據計劃的流動數據卡，於日內開始陸續送到有需要學生手上。

恒基兆業集團主席李家誠表示，受到疫情影響，家中四個孩子都要進行網上上課，為了幫助小朋友重新適應這個學習模式，作為父親，會幫助他們設置電腦，相信跟其他父母一樣，在過程中都遇到不少問題。同時亦了解到很多基層家庭，因為家中的小朋友要網上上課而增加不少負 擔，部分家庭甚至沒有電腦，單靠父母的手機用來上課，畫面太細之餘，亦未必能在上課時間用得到。

他又稱，即使部分家庭有電腦，但卻負擔不起寬頻費用，為了上課而要走到街上使用公眾Wi-Fi，除了有時間限制之外，亦因為在街上逗留容易增加感染風險。故希望透過今次向基層學生送贈電腦和上網數據的行動，可以幫到和保護到有需要的學童。

恒基兆業「抗疫基金」由集團主席李家傑博士和李家誠先生透過家族捐款成立，由今年二月開始於本港和內地推出一系列抗疫援助計劃，幫助 受新型冠狀病毒肺炎影響的病患者、負責救援工作的醫療人員、弱勢社群以及社會大眾齊心抗疫，紓解民困。

該基金早前向聯合國兒童基金香港委員會捐款購買100萬個兒童口罩，以分發給本港有需要的兒童，而由二月中開始，亦資助本港公共交通工具噴塗能長效消毒的納米光觸媒，包括小巴、的士、校巴、學童保母車，以及小輪等。此外，基金向內地湖北省醫院和衞生機構，捐贈中藥配方顆粒沖劑、維生素C及能量棒，以支援新冠肺炎患者和參與抗疫的醫護人員，合共惠及逾10萬人。

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