挪威主權財富基金首季虧損8814億　料賣產救亡

2020年04月02日 23:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (Getty Images圖片)
    新冠肺炎導致全球股市暴跌下，挪威主權財富基金首季錄得1.17萬億挪威克朗(約8,814億港元)破紀錄虧損，期內該基金的股票組合跌21.1%，定息收入投資則升1.3%。整體而言，該基金首季跌14.6%，跌幅較2008年第四季，即金融危機高峰時的10.3%更多。
    該基金更可能需要首次出售資產，為挪威政府的緊急開支措施提供融資。
    －－－－－－
    Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
    電話：6810 2200
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
    網址：https://www.e-hse.com/
    Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
    電話：5133 0626
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
    網址：https://www.sakura-global.com/
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！