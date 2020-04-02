挪威主權財富基金首季虧損8814億　料賣產救亡

新冠肺炎導致全球股市暴跌下，挪威主權財富基金首季錄得1.17萬億挪威克朗(約8,814億港元)破紀錄虧損，期內該基金的股票組合跌21.1%，定息收入投資則升1.3%。整體而言，該基金首季跌14.6%，跌幅較2008年第四季，即金融危機高峰時的10.3%更多。

該基金更可能需要首次出售資產，為挪威政府的緊急開支措施提供融資。

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