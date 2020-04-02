挪威主權財富基金首季虧損8814億 料賣產救亡
2020年04月02日 23:00
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
新冠肺炎導致全球股市暴跌下，挪威主權財富基金首季錄得1.17萬億挪威克朗(約8,814億港元)破紀錄虧損，期內該基金的股票組合跌21.1%，定息收入投資則升1.3%。整體而言，該基金首季跌14.6%，跌幅較2008年第四季，即金融危機高峰時的10.3%更多。
該基金更可能需要首次出售資產，為挪威政府的緊急開支措施提供融資。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！