威華達與昊天國際互相認購股份

據此，待達成條件後，威華達將配發約1.87億股入帳列作繳足股款認購股份予昊天，相當於威華達經擴大已發行股本約3.13%，每股威華達認購股份作價0.7元，較周四收市價0.65元溢價約7.69%，總代價約1.31億元。

昊天亦將配發6.25億股入帳列作繳足股款予威華達，相當昊天經擴大已發行股本約12.37%，每股昊天認購股份作價0.21元，較周四收市價0.247元折讓約14.98%，總代價亦約1.31億元。認購事項完成後，威華達將並成為昊天第二大股東。且威華達認購事項及昊天認購事項將同時完成。

威華達董事會認為，是次認購事項將不會對公司財務狀況、日常營運及制定政策造成重大影響。集團內部財務資源不會減少，並可壯大公司股東基礎，並預期集團資產總值及資產淨值將於完成後有所增加。

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