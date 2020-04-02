【財經評論】石油戰以本傷人 禍及金融患無窮

沙特阿拉伯與俄羅斯大打石油大戰，令國際油價急挫至近日見逾十八年低位。有美國頁岩油商終支持不住申請破產保護，迫使美國主動調解沙俄紛爭。面對當前全球衰退的重大危機，雖然石油大戰「停火」初現曙光，但最終若再反枱收場，則石油大戰這把烈火，終必蔓延至金融領域，引發全球金融巨災！

新冠肺炎疫情令全球經濟活動大程度停擺，石油需求大受打擊。三月初產油國未能就減產安排達共識，沙特以減價報復，俄羅斯又奉陪到底，觸發油價震散環球股市，石油大戰亦隨之揭序。

須了解的背景是，近幾年國際原油有價有市，美國頁岩油業蓬勃發展，甚至變成淨出口國，影響了不少產油國的利益。如今美國備受疫情打擊，俄羅斯就索性「趁病攞命」硬打減價戰，令美國內陸部分油品已跌至「負價格」，即油商要貼錢賣油，亦有油商要申請破產保護，不但威脅業界存亡，亦危及總統特朗普連任選情，故見其近日主動接觸俄羅斯，圖調解沙俄紛爭。惟說到底，這場石油戰涉及產油國之間的重大利益，最近俄央行更宣布停止增購黃金儲備，估計是要儲彈藥打石油戰，可見美國擬做和事老實屬不易！

石油戰能和解固然好，但若持續，對全球經濟損害重大。首先體現於能源業資本開支，產油賣不到錢，儲油又滿瀉，油商的自然反應就是停產，大削成本。如是者，全球固定資本開支勢受創，這對於已備受疫情衝擊的環球經濟可謂傷口灑鹽！

其次是，油企投資巨大，債務亦龐大，尤其是美國頁岩油產業，不少新的細規模油商，都倚賴發行高息債融資。如今已有頁岩油商申請破產，行業信貸風險急升，一旦大規模骨牌式倒閉，高息債便會崩塌，畢竟金融市場環環相扣，引發的危機必不止於債市，最終會拖累金融市場，並危及各產油國的信貸市場，對於已響起衰退號角的全球經濟，隨時是引發大蕭條的致命一擊。

有消息指，作為全球主要石油淨進口國的中國，擬於短期內增加油儲，料有助吸納過剩油產。之不過，目前中國經濟情況嚴峻，財政負擔沉重，且別對其增購油儲的幫助抱過高期望。事實是全球石油需求疲弱，一日疫情未受控，產油國未達減產協議，油市供應遠大於需求，油價反覆尋底是必然結果。

無論如何，產油國「玩火」最怕蔓延至金融領域，火燒連環船，屆時各大央行「救火隊」即使無限灌水，也只怕欲救無從！

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