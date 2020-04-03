摩通：旅遊限制拖累　澳門賭收恐接近零

3月澳門賭收按年跌近八成，創2009年以來第二大跌幅，加上廣東省自3月26日宣布，27日早上6時實施更嚴謹入境措施，多間券商隨即發表報告，預測4月澳門賭收可跌逾九成。其中摩根大通明言，如廣東省邊境限制不放寬的話，澳門賭收甚或跌至接近零。

該行指出，3月日均賭收僅1.7億澳門元，當中估計來自貴賓廳賭收跌70%、中場跌85%。今年首季賭收，按年和按季分別下跌60%和58%至305億澳門元，創2009年第3季以來最低水平。該行亦認為，4月數字將為2004年以來最差。

券商Bernstein報告料，4月澳門賭收將按年跌87至92%，但有關預測是假設除了個人遊之外的旅遊限制在4月放寬。然而廣東省最新的邊境管制，或令內地當局再延遲放寬個人遊，該行原預測全年賭收按年收縮27%，但近期情況或需再向下調整。

麥格理研究報告則料，3月最後9日的日均賭收僅得1.39億澳門元，今年首季賭收按年跌六成，日均為3.31億澳門元。該行又指，3月26日至今，入境澳門每日僅500人次，較之前數周的五千至一萬人次明顯減少。但該行料，澳門賭企每日需要3.5億至4億澳門元的收入才能達致收支平衡，目前預測4月全月賭收將按年跌87至94%，即日均賭收僅5,000萬至1億澳門元。

證券分析員譚朗蔚直言濠賭股「無前景」，因為就算疫情減退，澳門博彩業仍要面對兩大問題，分別是內地經濟差勁和人民幣匯價疲弱，都會拖慢賭企的復甦步伐。他又認為，旅遊限制一日不放寬，濠賭股股價一日都不會見底，籲投資者不要沾手濠賭股。

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