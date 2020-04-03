麥嘉嘉：內地狂谷油儲　中遠海能勢受惠

中國為全球最大石油進口國，彭博引述知情人士透露，中國當局有意利用油價年內累跌60%的時機，計劃加快增加國家戰略石油儲備的工作，以及利用金融衍生品工具來鎖定較低的價格。

除了國有儲備外，當局也鼓勵企業增加自身商業儲備。初始目標是年內盡快達到90天淨進口量的國家石油儲備，未來則達到100天，以至180天規模。同時，相關部門推出國家戰略石油儲備基地第四期的建設，既可增加儲備空間，又可通過基礎設施建設提振經濟增長。

另一方面，沙特阿拉伯與俄羅斯之間的價格戰，對於全球能源行業均帶來損害。事實上，兩國也明白價格戰所帶來的衝擊。俄羅斯總統普京就表示，俄羅斯主要出口產品的價格下降幅度非常嚴重，並指正與石油出口國組織(OPEC)夥伴及美國討論油價暴跌問題。

另外，美國能源情報署亦公布美國上周原油庫存大增1,050萬桶，遠較預期高。美國總統特朗普周五與美國能源界代表會面，討論如何協助業界應對油價低迷情況。市場估計，支援行業行動可能包括向沙特進口原油加徵關稅，以及豁免油田專利費等。現時美國頁岩氣生產成本約每桶50美元，但油價低迷至20美元，即美國頁岩氣企業持續虧損達60%，料未來美國頁岩氣產量會收縮。

同時，船東的燃料費料可受惠油價下跌，成本因而降低，料中遠海能等企業將可顯著受惠。遠期運費協議(FFA)隱含的四至六月運價分別約為每日19萬、16萬、13萬美元，第二季度油運公司盈利將現按年大幅增長，維持中遠海能「跑贏行業」評級。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）

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