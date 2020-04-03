東方日報B1：沙俄停火現曙光 油價暴升46%

沙特阿拉伯與俄羅斯的「石油大戰」，在美國介入下有望停火。

憧憬沙特阿拉伯與俄羅斯的「石油大戰」，在美國介入下有望停火，加上有消息指中國提早開始增加戰略石油儲備，刺激紐約期油曾爆升34.86%至每桶27.39美元，布蘭特期油亦大漲46.69%至36.29美元。

美國總統特朗普周四在社交媒體表示，他致電俄羅斯總統普京及沙特王儲薩勒曼，希望兩國每日減產1,000萬桶甚至更多。

其後，沙特阿拉伯呼籲石油輸出國組織(OPEC)連同俄羅斯等產油國，俗稱OPEC+，召開緊急會議，冀達成「公平交易」，以恢復市場平衡。沙特稱該國已在全球經濟異常的環境中作出貢獻。俄羅斯克里姆林宮的發言人則表示，總統普京沒有與薩勒曼通電，亦未同意減產以提振油價。

據俄羅斯能源部初步數字顯示，當地3月份平均產油量為每日1,129.4萬桶，與2月的1,130.1萬桶相若，當地政府官員表示基於目前市場情況，沒有計劃增加產量，顯示願意考慮減產。相反，沙特無視華府呼籲，稱本月每日平均供應量會達破紀錄的逾1,200萬桶，國營油企沙特阿美亦在社交媒體上透露，最近單日向15艘運油輪卸運1,880萬桶原油。

另邊廂，特朗普表示周五將與石油業高層會晤，討論如何協助度過今次前所未見的危機。據悉，獲邀出席會議的高層包括來自埃克森美孚、雪佛龍，以及西方石油等頁岩油商。

不過，現時大型油企與頁岩油公司之間對華府應如何提供協助存在巨大分歧，前者希望當局不要大規模干預油氣市場。反觀，頁岩油商Continental Resources創辦人Harold Hamm主張干預沙俄石油大戰，包括徵進口關稅。據華府官員指，特朗普不會支持提供直接聯邦援助或進行干預，但考慮小規模的行動，以顯示對石油業界的支持。

高盛認為，華府採取干預行動的機會已不能忽視，但該行同時質疑即使石油輸出國組織、俄羅斯、美國及其他產油國合作拯救油市，能否抵銷新冠肺炎導致石油需求急跌的影響。無論如何，特朗普加入調停沙俄石油戰，反映低油價開始衝擊生產成本高昂的美國頁岩油業。

當中，美國頁岩油商Whiting Petroleum周三向德州法院申請第十一章破產保護，涉36億美元債務及73億美元資產，成為油價今次暴跌下首家倒下的主要頁岩油商。Whiting一直未從2014至2016年油價崩圍後恢復，公司市值2014年達95億美元，但周二宣布破產前只剩6,200萬美元。

另外，外電引述消息透露，中國當局趁油價從高位暴跌6成，要求加快增加戰略石油儲備，並利用金融工具如期權鎖定低油價。除國家油庫設施外，當局或利用商業油庫來增加儲備，亦鼓勵企業本身增加油儲。初步目標是政府儲備相當於90天淨進口量，最終希望擴至180天，包括商業儲備。

據悉，中國相關部門擬建立第四個戰略石油儲備基地，既可擴大儲存空間，亦可增加基建促進經濟。

金價周四則反覆升，現貨金高見每安士1,614.29美元，升1.43%。投資者搶購黃金交易所買賣基金(ETF)之際，新債王岡拉克警告，「紙黃金」非真金白銀，勿指望能拿到真正的黃金。

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