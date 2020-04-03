歐股收市向好 Hays急挫13%

歐洲股市收市向好，英國富時100指數收報5,480點，升25點或0.47%；法國CAC指數收報4,220點，升13點或0.33%；德國DAX指數收報9,570點，升26點或0.27%。

新冠肺炎疫情繼續影響個股表現，遊輪公司Carnival PLC股價全日下挫22.34%，該公司宣布以每股8美元配股並發行更多債券集資。

英國招聘公司Hays公布緊急進行股本融資2億英鎊，並取消派息，該公司股價收跌13.35%。

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