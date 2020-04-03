紐約期金結束連續4日跌勢　美匯指數升穿100關

國際金價結束連續4日跌勢，紐約期金周四(2日)收報每安士1,637.7美元，升46.3美元或2.9%。美匯指數報100.35，升0.69%。

美國上周新申領失業救濟人數升1倍至664萬，為連續兩周創出新高，並大幅超出預期。投資者憂慮美國經濟前景，資金流入黃金等資產作為避險工具。

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