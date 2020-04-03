沙俄停火現曙光　紐約期油收市急漲24%　史上最勁

投資者憧憬沙特和俄羅斯減產，國際油價周四(2日)急漲，紐約期油收報每桶25.32美元，升5.01美元或24.67%，創歷史以來最大單日升幅。布蘭特期油收報每桶29.94美元，升5.2美元或21.02，亦創歷史以來最大單日升幅。

美國總統特朗普周四在社交媒體表示，他致電俄羅斯總統普京及沙特王儲薩勒曼，希望兩國每日減產1,000萬桶甚至更多。

其後，沙特阿拉伯呼籲石油輸出國組織(OPEC)連同俄羅斯等產油國，俗稱OPEC+，召開緊急會議，冀達成「公平交易」，以恢復市場平衡。沙特稱該國已在全球經濟異常的環境中作出貢獻。俄羅斯克里姆林宮的發言人則表示，總統普京沒有與薩勒曼通電，亦未同意減產以提振油價。

不過，有報道引述沙特官員稱，特朗普關於每日減產1,000萬桶以上幅度的言論是誇張的說法，指目前最好的假設是每日減產600萬桶，但不知道特朗普是如何得出減產的結論。

另外，據報俄羅斯計劃將以油價20美元的基礎，為財政預算作出修訂。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626