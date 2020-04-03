美股收市：道指升469點　油股大幅上漲

國際油價大漲，刺激美國股市周四(2日)做好，但投資者仍關注當地就業市場表現。道指收報21,413點，升469點或2.24%；標指收報2,526點，升56點或2.28%；納指收報7,487點，升126點或1.72%。

市場關注沙特和俄羅斯有望減產以應對低油價和新冠肺炎疫情導致需求下降，紐約期油單日急升逾24%，創歷史最大升幅。油股領漲大市，雪佛龍和埃克森美孚全日分別升11.11%和7.62%，是道指表現最好的成分股。

科技股普遍做好，思科系統、英特爾、IBM收市齊升逾4.5%；蘋果公司則上漲1.67%。

新一輪業績期將至，FactSet資料顯示，分析員預期標指成分企業首季盈利將下跌5.2%，勢是2016年首季以來最大跌幅。在疫症衝擊下，可以預期會出現業績報告延遲公布、撤回財務預測，以及業績表現令人混亂的情況。

數據方面，美國上周新申領失業救濟人數升1倍至664萬，為連續兩周創出新高，大幅超乎市預期。

美國2月工廠訂單持平不變，市場原預期升0.2%。此外，美國2月耐用品訂單終值升1.2%，扣除運輸設備的訂單跌0.6%，均與初步估計和市場預期一致。

美國2月貿易赤字由前一個月的455億美元收窄12.2%至399億美元，與市場預期相若，並連續兩個月收窄，期內入口跌2.5%至2,474.8億美元，出口跌0.4%至2,075.4億美元。至於2月對華貿赤收窄16.8%，至197億美元。

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