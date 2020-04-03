港股ADR收跌68點 滙豐險守38元
2020年04月03日 04:40
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美股收市上漲，但港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,211點，跌68點。
大型藍籌下跌，滙豐控股收報38.03元，較港收市跌0.87元；騰訊控股收報378.44元，較港收市跌1.36元。
油股靠穩，中石油收報3.15元，較港收市升0.09元；中海油收報8.85元，較港收市升0.22元。
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