聯儲局資產負債表規模再創新高

美國聯儲局最新周報顯示，截至4月1日，該局資產負債表規模達到5.86萬億美元，之前一周為5.3萬億美元，再創歷史新高。

當中，聯儲局所持美國國債達到3.34萬億美元，一周前為2.98萬億美元；所持按揭抵押證券(MBS)達到1.46萬億美元，一周前為1.38萬億美元。

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