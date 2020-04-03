【專家點評】古勝：小股東有辦法追討滙豐股息嗎？

尋日油價低位反彈，三桶油強勢反彈，帶動港股23,000點關口失而復得，最終升194點收報23,280點。不過下周五開始復活節長假，未知是否長假期前例牌淡靜，尋日港股成交額僅897億港元，是過去一個月首次金額跌穿1,000億元。照咁睇，後市唔見得會一帆風順向上直升，而且最近恒指波幅持續收窄，似乎又再等待爆邊機會，至於係爆上定爆落？老古覺得要睇番疫情變化。

總之，呢次只能說係全體股東「災劫」，股息收入失預算，但又無可奈何！仍然坐貨的小股東，只有想想，公司暫停派息，但畢錢都仍然留喺公司現金儲備內，冇消失到，期望疫情早日過去，今年可以正常收番末期息，就謝天謝地了！

東網財經專欄作者 古勝

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