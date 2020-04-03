正榮地產3月合約銷售額按年跌14%
2020年04月03日 07:22
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正榮地產(06158)公布，3月份集團(連同合營公司及聯營公司)累計合約銷售額約77億元人民幣(下同)，按年跌14.42%；合約銷售建築面積約504,066平方米；合約平均售價約每平方米1.53萬元。
今年首3個月集團(連同合營公司及聯營公司)累計合約銷售額約178.98億元，按年跌28.53%；合約銷售建築面積約1,160,899平方米；合約平均售價約每平方米1.54萬元。
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