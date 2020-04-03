【外匯點評】陳正犖：前景不明　資金或流向日圓避險

聯儲局繼續向貨幣市場體系注入大量的美元流動性，資金緊張的情況有所紓緩。美元回落，亦令一眾主流貨幣有不同程度反彈，但市場風險並未完全解除，相信避險貨幣會跑出，包括傳統避險貨幣日圓。

日本正面臨關鍵的一周，焦點在於會否進入緊急狀態並「封城」，對經濟造成進一步打擊。另一邊廂，有指自民黨亦已提交規模達60萬億日圓的方案，佔日本GDP達10%，可能是日本史上最大刺激措施，當中20萬億日圓為財政政策。這些因素都可能左右日圓表現。

不過，現時主旋律仍圍繞美元，在聯儲局「彈藥」仍然充裕的情況下，美元走勢將維持向下，對日圓繼續有一定支持。

同時市場面對挑戰，美國及歐洲的需求停滯有機會惡化，經濟和金融市場快速復甦的憧憬或會落空，經濟前景不確定，或有助避險資產保持需求。在環球經濟有衰退風險之下，日本經濟未必是影響日圓的主因，反而日圓仍然能夠發揮其避險功能。

技術走勢上，美元兌日圓正測試並企穩在108.32至108.33的支持位上，若跌穿此支持位，向下支持位或要回落至104.5至105水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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