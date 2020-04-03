【市前重點睇】美股三大指數升1%至2% 油價急漲
2020年04月03日 07:54
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美匯指數漲至100.18，離岸人民幣(CNH)高見7.0889，港匯見7.7516，美元兌日圓處108.07，歐元跌至1.0845，英鎊企1.2387。金價升上1,614美元。布油高企29.94美元，紐油飆至24.73美元。道指期貨下跌。
●道指收報21,413點，升469點或2.24%；標指收報2,526點，升56點或2.28%；納指收報7,487點，升126點或1.72%。https://bit.ly/2V0vMj1
●美國上周新申領失業救濟人數升1倍至664萬，為連續兩周創出新高，大幅超乎市場預期。
●美國2月工廠訂單持平不變，市場原預期升0.2%。美國2月耐用品訂單終值升1.2%，和市場預期一致。
●美國2月貿易赤字由前一個月的455億美元，收窄12.2%至399億美元，與市場預期相若。
●美國聯儲局最新周報顯示，截至4月1日，該局資產負債表規模達到5.86萬億美元，之前一周為5.3萬億美元，再創歷史新高。
●美國10年期國債孳息率升1.38點子，報0.597厘。
●港股ADR指數收報23,211點，跌68點。
●即月恒生指數夜期收報23,100點，跌169點，低水180點，成交41,329張。
●紐約期油收報每桶25.32美元，升5.01美元或24.67%，布蘭特期油收報每桶29.94美元，升5.2美元或21.02%，齊創歷史以來最大單日升幅。
●國際金價結束連續4日跌勢，紐約期金周四(2日)收報每安士1,637.7美元，升46.3美元或2.9%。美匯指數報100.35，升0.69%。
●英國富時100指數收報5,480點，升25點或0.47%；法國CAC指數收報4,220點，升13點或0.33%；德國DAX指數收報9,570點，升26點或0.27%。https://bit.ly/3bPZrCn
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