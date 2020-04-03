【股民熱話】沽滙豐轉買內銀股　錯上加錯？

唔少散戶沽咗滙豐，都諗緊追番啲咩可以補到條數，其中普遍有逾五厘息的內銀股，就成為部分資金更換對象的目標。不過，筆者認為，此舉如由一個陷阱轉投另一個陷阱，都係中伏！

點解咁講？首先，當日買作為國際金融股的滙豐，其中一個考慮係其全球化業務，有助分散風險。如今一下受挫，就否定初衷，仲要轉投從事單一市場的內銀股，市場風險高度集中，加上內地經濟今年的風險甚高，一旦有咩差池，又或者人民幣大幅貶值，分分鐘輸得仲甘，故須三思。

其次係，若然唔擔心人民幣匯率，亦唔擔心中國市場風險，咁何不索性去做人民幣定存，雖然息率差啲，但至少免卻承擔企業管治風險，亦唔使擔心全球金融市場動盪，股市估值受壓令持股賺息蝕價。

此外，其實滙豐也好，內銀股也好，都係銀行業，都係備受全球經濟大衰退的威脅，未來不良貸款和壞帳撥備都可能飆升，且在政府主導救市之下，銀行好大機會要背負救市任務，股東的利益可能會被犧牲。那既然是要更換投資對象，為何要換啲相類行業前景的股類？

所謂「臨危不亂」，雖然呢一刻滙豐小股東的失望和沮喪可以理解，但投資切忌自亂陣腳。整間滙豐如今不是仍然運作如常？少收一年息，得看待成疫情打擊經濟的代價。即使真的想更換投資對象，選股亦宜注意市場和行業風險，審慎行事。

東網財經專欄作者 帥哥

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