【全球攬炒】港3月私營景氣度惡化創史上次高　次季經濟恐更差！

經季節調整後，3月份IHS Markit香港採購經理指數(PMI)雖然由2月份的歷史低位33.1，微升至34.9，但私營景氣度惡化仍為1998年7月調查歷史以來的次高。首季度PMI平均值錄38.3，顯示香港私營經濟較去年第4季更受打擊。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，全球防控新冠肺炎的措施對需求造成沉重打擊，令香港私營經濟進一步受損。全球疫情爆發重創零售和旅遊觀光等主要行業，而香港企業3月份的業務運作，則由於新接訂單進一步急劇下降而繼續嚴重收縮。

他續稱，產能過剩的現象在銷情逆轉的情況下愈發明顯。調查數據顯示，受影響企業出現裁員或安排員工放無薪假期，就業人數進一步下降。今年首季度的PMI平均值顯示，香港的經濟衰退更趨嚴重。業界同時憂慮，全球將採取更嚴厲的抗疫措施，第2季度經濟有可能更加惡化。

各界的疫情防控舉措繼續對經濟運作造成限制。企業3月份的業務量進一步下滑，收縮率為調查歷史以來次高。受訪業者特別指出，零售業與旅遊觀光業遭受的打擊尤甚。

全球新冠肺炎肆虐，大大削弱訂單需求。3月份新訂單總量進一步萎縮，其跌速與上月的歷史記錄相若，整體嚴峻。從海外新接的業務量以破紀錄速度下跌，而來自中國的訂單量亦同時加劇倒退。

資料透露，長遠的經營前景深受疫情持續多久這個不確定因素所困擾。企業對未來12個月的業務並不樂觀，產出預期指數處於2012年4月以來的歷史次低。

由於銷情下滑，產能過剩的現象愈發明顯，這從3月份未完成的工作水平以破紀錄速度下降可以反映。

為應對商業環境挑戰，企業大幅縮減聘僱、採購活動，以及庫存的規模。數據反映，3月份的職位裁減速度雖較2月放緩，但依然明顯。另一方面，業者月內繼續減購投入品，而目前的縮減周期已長達兩年，整體跌幅亦見嚴峻，繼而令投入品庫存的消耗率再度大幅上升。

3月份數據顯示，供應商的交貨期拖延率急劇飆升，打破21年半以來的歷史紀錄；業者表示，供應鏈出現原材料匱乏、疫情打擊等情況。由於供應嚴重短缺，3月份的投入品價格進一步上漲；惟員工成本卻明顯減少，因此整體的投入成本連續第5個月下降，其跌速亦為全球金融危機以來的高位之一。產出價格方面，企業為促銷而向客戶提供折扣，3月份銷售價格進一步下調。

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