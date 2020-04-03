亞洲股市：日股曾升逾200點 澳股漲近2%
2020年04月03日 08:37
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(Getty Images圖片)
美股三大指數收升1%至2%，亞洲主要股市跟升，日本日經225指數高開132點或0.7%，至17,951點，其後升幅擴大至240點或1.3%，高見18,059點，重上18,000點。
南韓首爾綜合指數高開6點或0.3%，見1,731點，最新升19點或1.1%，報1,743點。
澳洲股市穩升，早段曾升93點或1.8%，報5,282點。
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