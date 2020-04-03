【即市分析】敏實1個月冧4成　現價值博嗎？

不過，滙豐環球研究近日發表報告指，敏實去年收入表現跑贏行業，惟因應新型肺炎疫情影響，降敏實今明兩年盈測13%及7%，目標價睇25元，維持「買入」評級。以昨日收市價16.48元計，潛在升幅逾5成。

桃桃就唔敢睇得咁好，不過敏實股價已由3月高位29元水平下跌逾4成，近日似於16元水平搵到支持，另MACD熊叉持續收窄，RSI現牛背馳，短線進取者可於16元邊小注入市，短線上望18元，向下跌穿15元止蝕。保守者可待跌定再入市。

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