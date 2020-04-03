悉尼北岸綜合大型樓盤 公寓首期38萬港元

三月份中旬澳元兌港元的匯率一度大跌至約4.3元，創2002年年底以來最低紀錄，而澳洲央行近月實施多項放水及寬鬆信貸政策，包括近一個月兩度減息，令指標利率降至0.25厘歷史低位，市場預計在該國樓市享有升值潛力、低匯率及低利率三贏因素下，現時是投資澳洲最佳時機，該國房地產市場將繼續成為海外投資者停泊資金的首選地區。

新一期Ray White將會推介於悉尼北岸傳統豪宅地段St Leonards區的綜合大型樓盤項目88 St Leonards，項目所在地為全悉尼排名第一宜居城區，樓盤提供一房至三房戶，首期只需一成，僅由38萬港元起，為項目歷來推售以來最低的入場費。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，該項目屬於悉尼綜合大型樓盤，同時為市區轉型計劃的核心部分，樓盤由三幢大樓和商業購物中心組成，一幢是15層的甲級寫字樓，其餘兩幢分別為26層及47層高的住宅大廈。住宅部分提供600多伙，戶型包括一房至三房戶。由於該項目齊集寫字樓、購物中心及住宅於一體，料落成後將成為悉尼新地標。

88 St Leonards同時也提供多項高尚設施予住戶使用，如享有360度視野的天際泳池及頂尖會所等娛樂休閒設施，而項目基座為4層高全新大型購物中心，將可滿足住戶購物娛樂體驗，而且項目更設有現代化圖書館、國際美食專區等。

他又指出，樓盤由華人熟知的本地開發商JQZ打造，該公司以悉尼為基地，在過去9年已經建了超過80億的住宅工程，截至2019年已累積打造逾1,200個住宅單位，成為華人背景的頂級開發商，88 St Leonards為他們第十三個地產項目，也是最高端的綜合住宅商業項目。至於樓盤建築商為擁有130年歷史的PTW，也只是2008年北京奧運游泳場館水立方的設計者。

交通配套方面，St Leonards區未來將新增一條造價83億澳元的新地鐵線，料與88 St Leonards於同年落成。該地鐵線將穿越市中心CBD連接Chatswood至Bankstown，屆時從St Leonards區往北一站即到「華人之都」Chatswood，而四站可到Macquarie大學。

至於往南方向經過兩站就是公寓房價最高的Barangaroo區，該區屬市中心地段，當區兩房樓價高達400萬至600萬澳元，而去年區內一個頂層豪華公寓單位更以1.4億澳元沽出，創國內最貴住宅紀錄。

此外，該區未來更將會成為雙鐵路線交匯處，該樓盤商場與St Leonards火車站會有隧道直接連接，而步行4分鐘亦可至新增設的CROW NEST地鐵站。

目前St. Leonards 是悉尼北區商業重鎮，與Chatswood、North Sydney及Lane Cove連接成悉尼北岸的巨型商圈，聚集豐田、IBM、聯想、TESLA等國際企業，同時也是悉尼醫療、醫學研究及醫學教育機構的中心。區內人口以白領及專業人士為主，人文質素高，對高品質住宅需求大。

在悉尼2013年至2031年城市發展戰略藍圖內，St Leonard被納入全球化經濟走廊地區內優先發展重心，以提供更多專業技術崗位及高質素住宅為目標。

這條走廊將會是政府未來投資焦點區域、區內將增設84億澳元基礎建設，而按州政府的規劃，到2036年就業職位將要增加16,500個，令就業人數達到63,500人。其中知識密集型工種達24,730人，餐飲服務行業佔8,450人，輕工業佔11,520人，而醫療教育則佔18,800人。

由於潛在人口將會提升，州政府的規劃內更預計至2036年，這區需要增加7,525個住屋單位以應付市場需求，市場預計情況將推高St. Leonards區的住屋需求。而現時該區已吸引大批一線發展商買地或開發項目，包括MIRVAC及Stockland。

雖然近月新冠肺炎肆虐全球，但許氏表示，情況暫時並未令澳洲房地產停下來，過去不少新樓盤在展銷廳開放參觀，但近日為減少聚集，發展商也改為接受私人預約參觀，令準買家睇樓氣氛依然活躍，也反映澳洲樓市似乎對疫情「免疫」。

此外，由於澳洲央行近一年加快減息步伐，在去年大選後已累積5次減息，令當地買樓息率低於三厘，屬超低水平，不少首置客及投資者也認為目前是好時機，並沒有放慢入市步伐。

至於近日澳元兌港元一度大跌至4.3元，創2002年年底以來的十七年新低。許嘉宇表示，早前匯率見最低位後已出現反彈的情況，目前已回升至4.7至4.8元，而隨着美國聯儲局推出無限量化寬鬆措施，他料美元兌澳元有機會貶值，澳元有機會進一步回升。

事實上，除了利率匯率雙低的優勢外，部分國際性機構早已看好該國樓市前景。如世邦魏理仕發布的《2020年市場前景報告》中指出，目前澳洲樓市發展周期已到達供不應求的狀態。該行住宅研究主管Craig Godber表示，該國住宅空置水平已受控，住宅供應周期已過高峰，特別是悉尼、墨爾本及布里斯本等首府，當地政府對批准大型發展項目較為寬鬆。隨着低息環境及按揭門檻放寬，物業投資者逐步返回樓市。

此外，大型銀行滙豐銀行也看好該國樓市，早前更提高一倍樓價升幅預測，料悉尼今年樓價將錄得8至12%的強勁增長。

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悉尼 88 St Leonards 展銷會

日期: 4月4至5日 (周五至周日)

時間:上午11時至下午7時

地點: 尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費投資講座

主題：「疫」流而上 拆解疫情下的悉尼樓市撈底時機

時間：下午3時 (名額有限，敬請預約)