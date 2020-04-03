【港股開市】恒指跌至兩萬三邊 滙豐及騰訊齊挫2%

港股未能延續周四(4月2日)升勢，恒生指數低開207點或0.89%，報23,072點；國企指數低開87點或0.92%，報9,438點。

重磅股中，滙豐控股跌2.3%企38港元；騰訊跌2%報372元；友邦保險跌1.4%；中國移動升1.5%；中國聯通領飆4.6%，為表現最佳藍籌。

中港地產股受壓，九龍倉領挫4.5%，新世界發展跌1.7%，恒隆地產、長實集團及領展房產基金均跌逾1%；碧桂園及華潤置地均超過2%。

國際油價急漲，「三桶油」則靠穩，中國海洋石油升0.8%，中國石油化工升0.2%，中國石油股份跌0.6%。

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