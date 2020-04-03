A股快報：兩市偏軟　融資餘額增逾13億人民幣

滬深三大股指下跌，滬綜指低開7點或0.25%，報2,773點；深成指低開23點或0.23%，報10,155點；創業板指低開4點或0.22%，報1,912點。

中國人民銀行連續第3日不進行逆回購操作，另沒有逆回購到期，當日實現零投放零回籠。本周央行累計淨投放700億元人民幣(下同)。

另外，根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1104，較上日下調109點子，連跌兩日。

截至周四(2日)，上交所融資餘額報5,585.26億元，按日減少7.79億元；深交所融資餘額報4,858.07億元，按日增加21.18億元；兩市合計10,443.33億元，按日增加13.39億元。

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