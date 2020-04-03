【石油大戰】俄羅斯與沙特尚未達成協議　紐油曾回吐7%

油價隔夜急速飆升後，亞洲市回吐，布油一度跌3.41%，低見28.92美元，紐油更曾插7.11%，低見23.52美元。

美國總統特朗普早前於社交網站發文，預期沙特阿拉伯與俄羅斯將削減石油產量約1,000萬桶，相當於全球石油產量的1/10，刺激隔夜原油價格應聲急飆。外電引述消息指出，特朗普與沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼通話後，希望其他石油市場參與者也能為減產做出貢獻。

不過，特朗普的目標純粹是願望，最終將取決於沙特阿拉伯和俄羅斯能否達成協議。事實上，沙特至今並未表示完全支持減產舉動，反而是呼籲全球產油國召開「緊急會議」，以討論一份「公平協議」，意味着該國只會在其他國家減產的情況下才會減產，並引發有關於特朗普政府是否願意限制美國自己的產量以達成一份全球協議的問題。

至於俄羅斯的反應則更為直接。特朗普社交網站發文透露，他與沙特王儲通話，而後者又與俄羅斯總統普京進行對話。但俄羅斯克里姆林宮發言人Dmitry Peskov指出，沒有進行過有關的對話，並確認未與沙特達成減產協議。

消息指出，沙特與俄羅斯尚未同意減產，更不用說減產規模，而任何減產提議，都將以其他主要石油生產國亦同意減產為條件。

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