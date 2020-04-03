中國財新3月服務業PMI仍處收縮　分析料首季GDP顯著負增長

新冠肺炎疫情仍繼續衝擊服務業。3月份財新中國通用服務業採購經理指數(PMI)錄得43，預期39，雖較2月回升16.5個百分點，但仍處於收縮區間，為2005年11月調查開展以來的次低值，顯示服務業產出繼續下滑，下行速度放緩。

此前公布的3月財新中國製造業PMI回升9.8個百分點至50.1，兩大行業PMI雙雙回升，帶動3月財新中國綜合PMI錄得46.7，大幅回升19.2個百分點。

這一走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的3月服務業商務活動指數錄得51.8，回升21.7個百分點；綜合PMI回升24.1個百分點至53。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生稱，儘管疫情在3月受控，但經濟活動的恢復仍然有限，預計第1季GDP將顯著負增長，這對於今年增長目標適當下調，以及後續對消費、基建等領域加大逆周期力度，都提出要求。

3月份的服務業內外需繼續收縮，服務業新訂單指數、新出口訂單指數雖較2月歷史低位顯著反彈，但仍處於歷史次低值。製造業新訂單指數也在收縮區間內出現回升。綜合看，新訂單和綜合新出口訂單總量均在收縮區間內出現回升。

服務業企業連續兩個月減少用工，3月用工跌幅較2月擴大。據受訪企業反映，部分原因是員工自願離職，企業也考慮到前景風險，採取壓縮成本的措施。製造業就業指數在收縮區間明顯回升。綜合來看，兩大行業整體用工數量連續第3個月下降，但降幅較2月收窄。

需求不足，導致服務業企業積壓業務量重現下降，降幅創2015年10月以來最高。製造業積壓業務量則大幅上升，帶動綜合積壓業務量進一步上升。

2月大幅下降後，3月服務業投入品價格溫和回升。這主因加班費支出增加，以及企業需要為員工購置防疫裝備。製造業原材料購進價格則重返收縮區間，但降幅輕微。二者綜合，綜合投入成本恢復上升。

為刺激銷售，服務業企業繼續下調收費價格；製造商也普遍下調產品售價，導致綜合產出價格創下2016年以來最顯著降幅。

服務業樂觀度仍低迷，僅較上月歷史低點小幅回升，業界普遍擔心新冠肺炎疫情將會長期持續。製造業樂觀度則較2月創下的5年高位微降。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626