異動股：神州租車股價曾急瀉逾70%　股價突停牌

神州租車的主要股東之一為陸正耀家族，而陸正耀同為涉嫌造假帳、昨晚股價急挫逾75%的中國咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)的大股東。

瑞幸咖啡在一份文件表示，內部調查初步階段確定的信息表明，從2019年第2季度到2019年第4季度與虛假交易相關的總銷售金額約為22億元人民幣。瑞幸咖啡稱，董事會已成立一個特別委員會，負責監督對截至2019年12月31日財年合併財務報表進行審計時，提請董事會注意某些問題的內部調查。該內部調查仍處於初步階段。特別委員會提請董事會注意信息，有關去年第2季開始，公司首席營運官兼董事劉劍及向他報告的數名員工從事不當行為，包括偽造交易。

值得留意的是，日前已有多間美國律師行對瑞幸咖啡提起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。該項集體訴訟已於2月13日在紐約南區地方法院立案。其中包括 Rosen Law Firm、The Schall Law Firm、Bragar Eagel & Squire, P.C.等。

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