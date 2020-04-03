國泰主席及行政總裁減薪三成　執董減薪兩成半

外媒引述國泰行政總裁鄧健榮給予員工的內部信中提及，由於剩餘需求已消失，其客運團隊已基本停飛，公司本周一日的載客量為582人，載客率僅18.3%，而以往日均則有10萬名乘客，坦言何時可回復客運需求仍然難以預測，公司將節省現金支出。

此外，鄧健榮與主席賀以禮將於4月至12月期間，減薪三成，其他執行董事亦會減薪25%。事實上，大部分國泰員工已同意放3周的無薪假，而部分停飛或運力下降的地區，無薪假計劃會擴大至地勤員工。

鄧氏透露，公司為保持現有貨運航綫，將通過營運包機及客機去運貨，估計有關情況將持續至整個4月。但於運力下降的情況下，貨運收入將大幅低於去年同期。

客運方面，國泰早前宣布只餘4%運力，15個僅餘目的地每周只營運3班，鄧氏指將再削減往來倫敦希斯洛、洛杉磯、溫哥華及悉尼班次，至每周兩班。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626