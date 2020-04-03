港股格局：姚浩然料恒指主要支持在22500點

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股道指收升逾400點，主要受到油價反彈的消息刺激，抵銷美國上周首次申領失業救濟人數倍增的利淡因素。不過，沙特阿拉伯及俄羅斯暫時未有就減產協議的新消息公布，油價及道指期貨回軟，料港股未必承接美股升勢。走勢上，恒指目前主要在10天及20天線上落，主要支持在長期上升軌底部22,500點，上方阻力則在20天線(現處23,408點)。他預期大市將轉趨淡靜，波幅亦會收窄，因為復活節長假期將至，投資者入市意欲不大，建議以短線操作為主。

姚補充，「三桶油」在周四(2日)已有明顯升幅，現時會否跟隨國際油價再彈，視乎沙特阿拉伯與俄羅斯會否達成減產協議。不過，即使消息落實，在環球新冠肺炎疫情肆虐下，市場對石油需求減少，油價難重返40美元樓上，料在28至30美元已有相當大阻力，對油企幫助不大，故「三桶油」應趁反彈食胡，除非經濟確認好轉，否則不宜作長期作戰。

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