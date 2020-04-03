【專家點評】李偉傑：5G股揀小米集團

小米去年確立了「手機+AIoT」發展戰略，並表示未來5年將投入500億推動該領域。業績會上管理層表示，會堅持技術立業，不斷加大研發投入，去年研發投入按年增29.7%，過去4年小米研發投入(CAGR)年複合增長率53%，2020年研發費用預計超過100億人民幣。

小米在去年已領先同業推出首款5G手機Redmi K30，定價不到2000元人民幣，為內地市場上第一款定價在2,000元以下的5G手機，加快了5G手機向大眾市場普及的速度。今年的Mi 10和Redmi K30 Pro更進一步瞄準從性價比到中高端用戶群多元需求，多個技術指標在DXOMARK排行榜上居首，可見小米冀於5G時代搶佔市場的決心。

除了5G市場提前開跑，小米4G手機的低庫存亦有助公司以輕裝上陣。去年四季度，小米庫存周轉天數降至54天。

疫情以來，小米股價在9.2元至13.02元之間上落，3月以来股價跟隨大市向下，但10元見明顯支持，現價估值具防守性。該股一向是北水南下愛股，市場憧憬兩會召開將有利好經濟及消費消息出台，小米股價隨時反彈，重上13.5元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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