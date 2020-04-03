油價高企：盧楚仁料升上50美元　籲趁低吸納油股

美國總統特朗普表示有信心與沙地阿拉伯及俄羅斯達成石油減產協議，令紐約期油昨曾大升近35%，周五回跌5.69%，報23.88美元。獨立外匯商品分析師盧楚仁預計，紐約期油價格將於下周上漲至每桶28至30美元，年底更有望升至50美元。

他相信石油減產協議會落實，因美國與沙地阿拉伯是經濟及政治盟友，兩國有誘因謀求共同利益。再者，如果不能通過對談達成協議，不排除美國會以強硬經濟制裁手段，例如增加沙地阿拉伯原油入口關稅去達到目的。

據外媒消息，中國趁低油價大舉購買石油增加儲備。他預計，一日油價在每桶30美元或以下，中國都會繼續大手吸納。而需求量增加亦刺激油價向上。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626