油價高企：黃志陽建議待「三桶油」稍回才吸納

他亦建議選追蹤期油價格的ETF(交易所買賣基金)，例如United States Oil Fund LP(美股:USO)。另提醒，如果想更進取選兩倍槓桿產品，要注意價格會被更大交易費用所蠶食，因其發行商需要即日買雙倍期貨及即日平倉。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626