油價高企：黃志陽建議待「三桶油」稍回才吸納
2020年04月03日 10:49
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傳美國、沙地阿拉伯及俄羅斯有望達成石油減產協議，令「三桶油」即中國海洋石油(00883)、中國石油化工股份(00386)及中國石油股份(00857)價格大漲後於周五回落，安山資本資產管理部董事黃志陽指，油價於每桶20美元已見底，如果四月疫情逐步穩定，原油需求上升，紐約期油價格有望衝上每桶30美元。
目前投資者可以等機會追入油股。他續指，「三桶油」即中國海洋石油(00883)、中國石油化工股份(00386)及中國石油股份(00857)周四股價升勢已反映減產協議利好消息，建議投資者靜待股價重回10天線，即中國海洋石油觸及7.77元或中國石油股份觸2.67元時追入。
他亦建議選追蹤期油價格的ETF(交易所買賣基金)，例如United States Oil Fund LP(美股:USO)。另提醒，如果想更進取選兩倍槓桿產品，要注意價格會被更大交易費用所蠶食，因其發行商需要即日買雙倍期貨及即日平倉。
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