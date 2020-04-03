【全球攬炒】亞太區免稅旅遊零售業逾32萬個職位危危乎…

亞太旅遊零售協會表示，在價值360億美元(折合約2,800億港元)的免稅和旅遊零售產業中，超過32萬個亞太地區工作職位現在面臨危險。該會呼籲亞太地區中超過45個國家的政府，通過將免稅和旅遊零售產業納入相同的財政支持方案，正如同航空公司、機場和海運等行業一樣，以為亞太地區中超過32萬名當地和一線員工提供支持。

【貢獻亞太區GDP逾1,100億元】

研究報告《免稅和旅遊零售對亞太地區經濟的影響》(2019年10月)指出，價值360億美元的免稅和旅遊零售產業，能夠提供32萬個工作職位，並能為亞太地區貢獻近150億美元(折合逾1,100億港元)的國內生產總值(GDP)。

包括食品和飲料在內的機場零售與商業服務，構成了一個非常重要的商業部門，為機場所有者帶來所佔比例最高達60%的必要商業收入，超過了航空運輸的收益流；該部門也是亞太航空機場設施投資，以及世界領先國家出入境門戶的持續投資上，最為重要的直接資金來源。

該會主席Grant Fleming指出，免稅和旅遊零售領域的動態發展，與航空和海運行業具有內在的聯繫，這個領域的活力完全取決於關於客流的反彈。若政府將免稅和旅遊零售產業納入財政支持方案，那麼處於危險中的32萬個工作職位就能得到保護。

Grant Fleming又表示，旅遊生態系統具有多個層面，在機場範圍之外，免稅和旅遊零售產業能夠與亞太地區極其重要的旅遊市場深度整合，這個產業既可以和像機場零售商、航空公司、郵輪公司與市區購物中心這樣的運營商直接整合，也能與從酒店到旅行社和導遊的各種參與者進行間接整合。該會現在呼籲亞太地區中超過45個國家的政府，認識到整個旅遊零售產業在經濟上面所做出的獨特的的貢獻，將現存渠道，以及許多現在和未來將被新冠肺炎疫情影響的業者，優先納入財政支持方案。

【全球國際航線客運量急降八成】

外電引述數據公司ForwardKeys副總裁Olivier Ponti表示，許多航空公司也有可能破產，並且有必要通過大幅折扣來吸引需求。ForwardKeys統計，在3月30日至4月5日那一周，全球國際航空公司的客運座位數量已從一年前的4,420萬個下降到1,000萬個，降幅接近八成。

此外，數據公司OAG表示，全球航空業已經失去了幾年的行業增長，可能要等到2022年或2023年，營運規模才能恢復到2020年的預期水平。另一家航空數據提供商Cirium則表示，目前世界上約有一半的飛機機隊正停運，許多飛機將永遠無法恢復服務。

製造商和供應商消息人士稱，由於對該行業最大的客機需求的下滑，飛機製造商正在考慮大幅削減寬體飛機的產量。由於航空公司尋求延期並支付許多預付款，因此波音公司777或787和空中巴士 A350或A330等遠程飛機的交付受到的打擊尤其嚴重。

美國航空集團在4月削減了70至75%的國內航班，5月削減了約80%。這兩個月，它削減了近90%的國際航班。

國泰航空周五(3日)表示，在本周一天僅運載582名乘客，載客率為18.3%的情況下，將進一步削減客運量，正常日均旅客數量為10萬名，可見情況嚴峻。

新西蘭航空高層表示，周四(2日)新西蘭航空在其89個航班上僅載有165名乘客，這支持了該國進一步削減航班時間表的決定。

西南航空周四表示，打算申請美國政府援助，以幫助其克服旅行需求的急劇下降。

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