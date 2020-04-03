【新冠肺炎】人行：疫情衝擊短暫　減息前須更全面評估

外電引述中國人民銀行官員周五(3日)在北京表示，該行需要做出更全面的評估，然後再決定是否改變銀行存款利率。

中國人民銀行副行長劉國強在簡報中稱，存款利率是國家利率體系中的「壓艙物」，應考慮多種因素。該說法反駁了市場憧憬在最近幾周人行降低貸款利率的情況下，人行或將採取行動以減輕銀行利潤率壓力的預期。

他指出，現在通脹率(CPI)明顯高於一年期的存款利率，存款利率是1.5%，CPI是5.3%，這個問題須要考慮。另外，也要考慮經濟增長，還有內外平衡的因素，利率太低，是不是貨幣貶值壓力也會增加等等這些因素，特別是存款利率跟普通老百姓關係更加直接，如果讓它負利率，這樣的話也要充分評估，考慮老百姓的感受。

劉又指，新冠肺炎疫情的影響還沒有超過2008年，疫情對中國經濟的衝擊暫時；絕不會讓市場出現錢荒，要合理充裕，而5,000億元人民幣(下同)再貸款再貼現額度使用完後，新的1萬億項目可以開始。

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