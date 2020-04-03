新冠肺炎：馬來西亞降今年GDP預測　最差將收縮2%

馬來西亞確診新冠肺炎病例累計已突破3,100宗；世界衞生組織(WHO)駐馬來西亞、汶萊和新加坡代表盧穎如料4月中始為疫情高峰期。疫情下，該國預期今年經濟可能出現萎縮。

馬來西亞央行周五(3日)在年度經濟和貨幣評估報告中指，今年GDP增長預期下調到收縮2%至僅增長0.5%。

該報告指出，全球大流行嚴重衝擊該國的旅遊業，並將抑制私人消費及投資，而波動的原油價格亦影響該國收入。

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