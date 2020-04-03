港元拆息︰隔夜息重上1厘 1個月升至1.85厘
2020年04月03日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1厘，連升兩日；1星期回升至1.3厘；與樓按相關的1個月亦升至1.85厘，結束三連跌；3個月企1.94厘。
3/4/2020
隔夜 1.01143厘
1星期 1.30488厘
2星期 1.46976厘
1個月 1.85446厘
2個月 1.94214厘
3個月 1.94964厘
6個月 1.96149厘
12個月 1.97232厘
2/4/2020
隔夜 0.86976厘
1星期 1.24595厘
2星期 1.53464厘
1個月 1.84839厘
2個月 1.93607厘
3個月 1.94821厘
6個月 1.95935厘
12個月 1.96786厘
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