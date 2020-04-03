港元拆息︰隔夜息重上1厘　1個月升至1.85厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1厘，連升兩日；1星期回升至1.3厘；與樓按相關的1個月亦升至1.85厘，結束三連跌；3個月企1.94厘。

3/4/2020

隔夜 1.01143厘

1星期 1.30488厘

2星期 1.46976厘

1個月 1.85446厘

2個月 1.94214厘

3個月 1.94964厘

6個月 1.96149厘

12個月 1.97232厘

2/4/2020

隔夜 0.86976厘

1星期 1.24595厘

2星期 1.53464厘

1個月 1.84839厘

2個月 1.93607厘

3個月 1.94821厘

6個月 1.95935厘

12個月 1.96786厘

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