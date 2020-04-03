薛俊昇指3月PMI顯示香港經濟挑戰頗大

3月份IHS Markit香港採購經理指數(PMI)由2月份的歷史低位輕微回升，至34.9，但私營景氣度惡化仍為1998年7月調查歷史以來的次高。今年首季度PMI平均值錄38.3，顯示香港私營經濟較去年第4季更受打擊。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇表示，3月PMI顯示香港面對環球經濟不景氣，經濟挑戰仍然頗大，經濟負增長或會於首季持續。

他續指，由於PMI是按月比較經濟情況，倘若疫情及外圍情況回穩，數字或會於未來數月輕微改善。

然而，畢竟未知疫情在5月和6月如何發展，香港PMI何時重回50以上的擴張區間，以及香港第2季經濟會否出現負增長，現時仍言之尚早。

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