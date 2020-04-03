【全球攬炒】CBO料美國第2季失業率衝破10%　GDP收縮逾7%

新冠肺炎疫情衝擊美國經濟，美國國會預算辦公室(CBO)預測，美國第2季失業率將衝破10%，同期國內生產總值(GDP)將收縮逾7%。

CBO又預期，指標10年期美債的孳息率本季度可能還是會低於1厘，該孳息率周四(2日)徘徊在0.62厘左右。

上述的預測結果，是CBO根據截至3月27日的資訊所進行的初步評估，目前仍在使用其他新的數據以作新的演算，但很多數據顯示比預期的結果都還要負面。

CBO在其預測中，還考慮了疫情再次爆發的可能性，及逐漸取消保持社交距離措施，並預測2021年底失業率為9%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626