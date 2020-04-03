【全球攬炒】亞開行料全球經濟損失高達31萬億元

新冠肺炎在全球爆發，亞洲開發銀行警告，取決於其在歐洲、美國和其他主要經濟體的蔓延程度，疫情對全球經濟帶來的損失可能高達4.1萬億美元(約31.98萬億港元)，約為全球GDP的5%。

亞開行周五(3日)發布《亞洲發展展望》報告指出，倘疫情在較短時間內受控，則損失減少到2萬億美元(15.6萬億港元)，約為全球GDP的2.3%，至於中國連同亞洲其他發展中國家的損失將佔整體損失最多36%。有關預測計及疫情對旅遊業、消費以及投資的即時性影響。

該行首席經濟學家Yasuyuki Sawada警告，無人能夠預視疫情蔓延範圍會有多廣，控制疫情所需要的時間或較現時估計更加久，切勿低估出現嚴重金融動盪和爆發金融危機的可能。

此外，該行大削今年全球GDP增長預測，由去年9月預估升5.5%，下調至僅升2.2%。至於中國GDP增長預測亦由原先料全年升6%，下調至升2.3%。該行並料，所有亞洲發展中國家的經濟增長將會變得疲弱。

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