4月期指收報23110點　低水31點

4月期指半日收報23,110點，跌159點，低水31點，成交47,344張，未平倉合約130,701張。5月期指收報23,028點，跌148點，低水113點，成交262張，未平倉合約1,991張。

4月國期收報9,476點，跌53點，低水2點，成交24,210張，未平倉合約204,652張。5月國指收報9,462點，跌33點，低水16點，成交23張，未平倉合約2,572張。

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