新冠肺炎：港首季新股集資額按年跌31%　上市時間恐延後

新冠肺炎肆虐，衝擊經濟活動。一間會計師行表示，疫情發展對全球經濟的全面影響仍是未知之數，或會令到籌備上市企業的上市時間表延後。不過，一旦疫情消除時，多國就對抗疫情挑戰所推出的量化寬鬆、經濟刺激與救助措施，將大大刺激環球資本市場，新股活動將可快速變得更活躍。

該行下調本港新股全年集資額預測為1,600億至2,200億港元；上市宗數160宗，包括4宗集資約10億美元(約78億港元)的大型新股項目。

另外，醫療醫藥與生物科技、科技及電信板塊仍是市場主要重點。不過，首季疫情拖累新股預備工作進度，今季新股活動或較淡靜。

會計師提到，零售、文化旅遊等行業受疫情而影響發展前景，甚至商業模式和計劃，今年或難以成功申請上市。現時申請上市的數字仍未完全反映疫情帶來的影響，預料4月情況將會惡化，不過相信生物科技和科技股會加快上市進度，料可彌補空缺。據聯交所數據，首季接受54宗新上市申請，按年減少18%。

回顧第一季新股市場，本港新股數量與去年同期持平，錄37宗，合共集資141億元，較去年同期下跌約31%，全球交易所排名第五。上海證券交易所在科創板帶動下，以685億元人民幣的融資額升至排名榜首位。

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