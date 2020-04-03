【瑞通推介】中海油好淡爭持　好倉離場

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數急升約1倍至664萬，不過油價大幅攀升令能源股顯著上揚，帶動美股高收。

道指隔晚收報21,413點，升469點或2.2%。港股周四(2日)由即市低位22,756點反彈超過500點，以全日高位23,280點收市，升194點或0.8%。周五(3日)早段略為整固，回落逾100點，一度跌穿23,100點，守10天線，其後跌幅略收窄。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1,900萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價22,700至22,799點，而熊證街貨重貨區為收回價23,800至23,899點。

美國總統特朗普表示，已經與沙特阿拉伯和俄羅斯達成共識，沙俄將大幅削減原油產量以支持油價。另外電引述消息稱中國擬趁低油價增購戰略原油儲備，刺激期油價格隔晚狂飆逾兩成。中國海洋石油與國家管網公司簽署油氣基礎設施項目管理權移交協議，該股周四最多飆8.7%至8.73元，收市仍升7.4%，報8.63元。由3月下旬低見的6.24元計，至周四高位大幅反彈四成。股份周五早段好淡爭持，一度重返8.7元水平。周四有逾730萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有6萬元淨流出，周五早段有好倉沽貨離場。

有券商把騰訊控股列入增持名單中，該股周四低開後逐步回升，最終以全日高位379.8元收市，升1.4%。周五早段再度偏軟，低開2%於372元，連續兩日跌穿10天及100天線(約372元)後，跌幅略為收窄，如前所提及，一旦失守100天線，有機會下試250天線(約357元)，相反，如企穩，向上阻力則留意50天線(385.6元)。周四有逾1,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流出。

中國人壽於上月30日增持中國太保160萬股，每股平均作價22.5411元，涉資約3,606萬元。國壽近期於15元附近穿梭上落，周四微升0.6%收市，報15.1元。周五早段繼續窄幅，力守15元關。周四有175萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有11萬元淨流出。

美國就業數據欠佳，加深投資者對經濟前景憂慮，資金重返黃金等避險資產。紐約期金連續4個交易日報跌後，隔晚回升近3%。周四微跌0.26%、收報1,163元的SPDR金ETF，周五早段升逾1%，高見1,178元，現處各主要平均線之上。周四有104萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有10萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626