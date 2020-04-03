南區豪宅3月錄12宗成交　淺水灣麗景園累劈千萬易手

中原何兆棠表示，山頂南區3月份錄得12宗二手成交，其中8宗屬於分層單位，4宗屬於獨立洋房。

當中淺水灣麗景園5座低層單位，實用面積2,049方呎，套三房間隔，享全海景。業主2018年年底放盤，叫價5,800萬港元，直至今年3月調整叫價至5,500萬元，最終以4,800萬元易手，呎價23,426元。

他續稱，新買家屬於外區換樓客，鍾情屋苑位於傳統南區豪宅地段，實用率高達9成，即決定承接，原業主於2004年3月以1,560萬元買入，持貨16年，帳面獲利3,240萬元，單位升值208%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626