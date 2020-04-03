【獅王當災】滙豐取消派息惹不滿　小股東聯盟擬提出訴訟

有關聯盟於聲明指出，滙控去年末期息0.21美元已進行除淨，此為公司對股東的承諾及應具有法律效力。若不派股息則有欺騙股東之嫌，不合乎股東之合理期望。滙控應向每個股東派發相等於0.21美元股息等值的股份。另外，滙控高層及董事應就作出不派末期息決定而停薪，以保留資金予公司作逆境營運需要。

聲明續指，滙控違背多年來恒常派息做法及投資者承諾，於毫無理據下剝削香港股東們應收之股息，於英國當地作救市之用，加上股息除淨後已於股價反映，該組織正徵詢律師團隊，及探討一切尋回投資者應有權益的可行性，初步建議入稟法院。

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