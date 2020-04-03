【高盛推介】石油股認購證可吼

高盛(亞洲)有限責任公司：由於產油國就國際油價問題可能達成協議，市場氣氛略見改善，但期油價格仍然回落至現時約24美元。

中國石油周四(2日)突破3港元，收市升約9.7%；周五(3日)早段則回吐逾4%，早段在中石油回吐時，吸引資金趁低吸納認購證。

中國海洋石油周四升約7.5%，周五早段則高開約0.8%後隨即倒跌。觀察個股認股證資金流向，可見周四資金轉向部署認購證，錄得約230萬元資金流入。此外，周五早段亦資金趁低吸納認購證。

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